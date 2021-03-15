В Минздраве отметили важность соблюдения мер по профилактике COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова считает, что необходимо продолжать соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности, так как пандемию пока еще не удалось победить. Она также отметила, что Россия эффективно справляется в борьбе с коронавирусом.

"У меня на столе, на столе министра всегда лежала сводка по федеральным округам бригад, которые министерство обороны готово послать в те или иные субъекты РФ. Это работало без каких-либо границ, без каких-либо непониманий с нашей и взаимной стороны, что позволило, на мой взгляд, очень эффективно справляться с первой – второй волной пандемии", – сказала она в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья на тему "Военная медицина".

Семенова поблагодарила медиков министерства обороны за их оперативную работу. По ее словам, в борьбе с пандемией удавалось круглосуточно и оперативно решать все поставленные задачи.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что следующей осенью удастся избежать роста заболеваемости COVID-19, если будет большой процент вакцинированных.