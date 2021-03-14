Вирусологи оценили вероятность нового всплеска COVID-19 осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что следующей осенью удастся избежать роста заболеваемости COVID-19, если будет большой процент вакцинированных, сообщает РБК.
"К сожалению, сейчас пока на огромную страну всего семь миллионов привитых. Вакцинация идет не очень быстро. Власти считают, что к концу лета будет 60-70%, людей, которые будут иметь защиту – это и вакцинированные, и те, кто переболел", – отметил он.
По словам Малышева, не все переболевшие имеют защиту. Специалист пояснил, что вакцинация не только защищает от заболевания, но и предотвращает мутации вируса.
"Чем меньше людей болеют, тем реже происходит мутации и появление новых штаммов", – сказал он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса.
Тем не менее она указала, что окончательные выводы, в частности в отношении "британского" варианта инфекции, пока не сформулированы, ученые продолжают анализировать ситуацию.
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