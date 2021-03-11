Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 в 2021 году

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Текущий год все еще пройдет под знаком пандемии коронавируса, однако ее пик в мире уже пройден, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Об этом сообщает газета "Известия".

"Пандемия постепенно идет к завершению. При этом не будет такого, что в один прекрасный день мы скажем: "Все, она закончилась", – рассказал Лукашев.

Специалист выразил мнение, что число новых случаев коронавируса будет снижаться, а значимость пандемии в социуме уменьшится.

"При этом вирус останется с нами и продолжит циркулировать, но снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским", – подчеркнул он.

Лукашев предположил, что подъем заболеваемости еще может произойти весной. При этом, по его словам, в 2022 году не будет наблюдаться такой сильной угрозы, как это было в 2020 и 2021 годах.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладают иммунитетом к COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ переболели коронавирусом около 4,2 миллиона человек. К этой сумме прибавили 20–30% тех, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме и не обращался к медикам, а также четыре миллиона граждан, прошедших вакцинацию.