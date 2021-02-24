Эксперты оценили вероятность завершения пандемии коронавируса в начале 2022 года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. Отмечается, что к этому сроку инфекция не исчезнет полностью, однако необходимости в ограничениях уже не будет. Выясняем, насколько реалистичны такие прогнозы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Осталось меньше года?

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в начале следующего года. По его мнению, к этому сроку инфекция продолжит распространяться, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом специалист подчеркнул, что точный исход пока определить нельзя.





Ханс Клюге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться.

По мнению представителя организации, появление мутаций SARS-CoV-2 – это нормальная ситуация, так как вирус пытается адаптироваться к человеческому организму. При этом для борьбы с новыми вариациями может быть изменен состав вакцины, если это потребуется. К счастью, препараты не нужно будет создавать с нуля, подчеркнул специалист.

Также в ВОЗ отмечают, что пандемия идет на спад уже шестую неделю подряд. С 15 по 21 февраля количество новых случаев в мире уменьшилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей снизилось на 20%. Однако мутации коронавируса продолжают распространяться. Британский вариант обнаружили уже в 101 стране, "южноафриканский" – в 51 государстве, а "бразильский" – в 29.

В России за последние сутки выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, в Москве – 1 417 пациентов, в Санкт-Петербурге – 909 и в Московской области – 695. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение коронавируса в стране удается сдерживать. С каждым днем количество зараженных снижается, но возможность столкнуться с инфекцией по-прежнему велика, подчеркнула она.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Есть предпосылки?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 согласился с прогнозом ВОЗ.

"Не факт, что вирус исчезнет, но, возможно, он не будет столь смертелен, потому что большинство населения получит иммунитет, и тогда инфекция будет неопасна. Не потому, что изменится сам вирус, а просто потому, что люди защитятся от заражения", – пояснил эксперт.

При этом существует вероятность мутации вируса настолько, что он не будет распознаваться иммунитетом переболевших людей, рассуждает Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Пока вакцины от новых штаммов защищают. Если что-то пойдет не так, то это немного задержит конец пандемии: будет не начало 2022 года, а его середина.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также отметил, что ситуация с пандемией каждый день становится все лучше. Предпосылки к победе над коронавирусом есть, подчеркнул он.

"Но конец пандемии – это достаточно условное понятие. В нашей стране кривая выявленных случаев потихоньку снижается. Мы не в первых рядах, пораженных COVID-19. Я думаю, что осенью может быть подъем, но не резкий. Просто, как и другие ОРВИ, COVID-19 имеет тенденцию в светлый теплый сезон затихать, а в холодный и темный – увеличиваться", – объяснил вирусолог.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Сейчас подъемов никаких не будет, потихоньку кривая заболеваемости будет "присаживаться".

Аграновский добавил, что на данный момент все больше заразившихся переживают болезнь бессимптомно. По его мнению, такая тенденция говорит о снижении числа осложнений и смертности от коронавирусной инфекции.