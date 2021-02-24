Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что третья волна коронавируса завершилась. По его словам, она пришлась на период после январских праздников, сообщает РИА Новости.

"После окончания праздников началась третья волна, но благодаря сформировавшемуся у населения иммунитету не произошло серьезного подъема заболеваемости", – отметил он.

В России за последние сутки выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 246 (10,6%) человек.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года.