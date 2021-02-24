ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", – приводит его слова датский телеканал DR.

Клюге отметил, что вирус не исчезнет, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, как будет развиваться ситуация.

Что касается новых мутаций коронавируса, то это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, указал представитель организации.

Клюге заключил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.