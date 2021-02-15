В ВОЗ заявили о 13 штаммах коронавируса в Ухане в 2019 году

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Фото: TASS/AP/Ng Han Guan
Глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал о 13 штаммах коронавируса в Ухане в 2019 году.
В интервью CNN он заявил, что китайские коллеги предоставили данные по 174 тяжелым случаям заражения. Однако уже в декабре было заражено не менее тысячи человек.
"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является открытием", – констатировал эксперт. Это подтверждает сведения о том, что распространение в Китае началось раньше, чем предполагали ученые.
По словам Эмбарека, специалисты ВОЗ досконально изучили предоставленные образцы коронавируса. В частности, было обнаружено, что в декабре в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций.
"Некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с рынками", – уточнил Эмбарек. Он добавил, что новые данные могут способствовать определению сроков и географии распространения инфекции.
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса в январе. В частности, они посетили рынок морепродуктов, где впервые была зафиксирована вспышка инфекции.
Член международной группы ВОЗ Питер Дасзак ранее назвал самую вероятную версию происхождения COVID-19. По мнению специалиста, он мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами.
ВОЗ располагает данными о повторном заражении новыми штаммами коронавируса
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