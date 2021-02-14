В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения COVID-19

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Специалисты из ВОЗ назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса. Член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак считает, что он мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами.

Он полагает, что большое внимание нужно обратить именно на этот путь передачи. В интервью The New York Times Дасзак заявил, что от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы.

После попадания на рынок в Ухане вирус получил дальнейшее распространение, считает специалист.

Доступ к личным данным части пациентов специалисты ВОЗ не смогли получить из-за политики конфиденциальности в Китае. Также некоторые переболевшие отказались от встречи.

Начиная с 14 января международная группа специалистов ВОЗ была в КНР, где осуществляла исследование при участии китайских коллег. Эксперты организации побывали в Уханьском институте вирусологии, в том числе и в максимально изолированной лаборатории BSL-4.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19, обнародованными после поездки экспертов организации в Китай.