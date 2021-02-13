США обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19

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Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Соединенные Штаты обеспокоились первоначальными выводами ВОЗ о происхождении COVID-19, обнародованными после поездки экспертов организации в Китай. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.
Начиная с 14 января международная группа специалистов ВОЗ была в КНР, где осуществляла исследование при участии китайских коллег. Эксперты организации побывали в Уханьском институте вирусологии, в том числе и в максимально изолированной лаборатории BSL-4.
Еще эксперты были в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.
Как говорили эксперты, еще не ясно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Помимо того, они считают маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань".
"Мы глубоко обеспокоены тем, как сообщались ранние выводы расследования по COVID-19, и вопросами о том, какой процесс использовался для того, чтобы прийти к этим выводам", – утверждается в сообщении Салливана. Он подчеркнул, что доклад должен быть независимым.
Также Салливан заметил, что Китаю следует предоставить информацию о самых ранних днях вспышки коронавирусной инфекции.
Ранее биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 c началом оттепели. При этом специалист выразила надежду, что рост заболеваемости удастся остановить благодаря вакцинации населения.
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