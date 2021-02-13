Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 c началом оттепели

]Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что подъем заболеваемости COVID-19 в России произойдет с приходом оттепели.
"В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится", – цитирует РИА Новости слова Барановой.
При этом специалист выразила надежду, что рост заболеваемости удастся остановить благодаря вакцинации населения.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков также предположил, что новый всплеск заболеваний коронавирусом в России придется на весну. Врач подчеркнул, что рост выявленных случаев может быть зафиксирован из-за сниженного иммунитета у населения на фоне весеннего авитаминоза. По его словам, в таком состоянии люди становятся более восприимчивы к вирусу.
Такого же мнения придерживается и эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По ее словам, всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. Она предположила, что избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.
ВОЗ располагает данными о повторном заражении новыми штаммами коронавируса
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