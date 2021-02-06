Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

18:25

Названы симптомы COVID-19, при которых нужно срочно обратиться к врачам

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Существуют четыре симптома коронавируса, при которых заболевшему следует немедленно обратиться за помощью к медикам, рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью", – рассказал врач.

Также Абдех отметил, что при проявлении таких основных симптомов COVID-19, как кашель, высокая температура, усталость и потеря запаха и вкуса, необходимо немедленно самоизолироваться.

Ранее иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может спровоцировать повторное заболевание.

В Москве зафиксировали 2 214 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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