Инфекционист заявил о риске новой волны COVID-19 весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что новый всплеск заболеваний коронавирусом в России придется на весну. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он (всплеск. – Прим. ред.) все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости", – заявил Тимаков.
Врач подчеркнул, что рост выявленных случаев может быть зафиксирован из-за сниженного иммунитета у населения на фоне весеннего авитаминоза. По его словам, в таком состоянии люди становятся более восприимчивы к вирусу.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян также выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.
Новую волну коронавируса предсказывали и ученые из США и Франции. Для определения начала новой волны исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и университета Гренобль-Альпы во Франции построили модель сценариев развития вируса.
Они подчеркнули, что во всех их сценариях к началу лета новые варианты вируса станут более доминирующими. При этом специалисты отметили, что показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в текущем году будут ниже прошлого, но только при условии своевременного реагирования властей на очаг заболеваемости.
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