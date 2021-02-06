Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может произойти в России в апреле. Такое предположение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
По его словам, третья волна COVID-19 вероятно наступит в середине весны.
"Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела", – заявил Тавадян в беседе с РИА Новости.
Специалист также назвал условие, при котором третья волна коронавируса в России не наступит. Он выразил мнение, что для этого нужно привить порядка 70% всего населения страны.
Ранее Тавадян назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в Москве. Он предположил, что в марте показатель уменьшится до 600 случаев заражения в день.
В Москве за сутки выявили 2 032 случая коронавируса