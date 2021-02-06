Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

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Новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может произойти в России в апреле. Такое предположение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, третья волна COVID-19 вероятно наступит в середине весны.

"Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела", – заявил Тавадян в беседе с РИА Новости.

Специалист также назвал условие, при котором третья волна коронавируса в России не наступит. Он выразил мнение, что для этого нужно привить порядка 70% всего населения страны.

Ранее Тавадян назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в Москве. Он предположил, что в марте показатель уменьшится до 600 случаев заражения в день.