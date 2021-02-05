Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает

Фото: Агентство «Москва»/Денис Гришкин

Пандемия коронавируса в России постепенно отступает, за последние три недели число болеющих COVID-19 снизилось на 30%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом под наблюдением медиков продолжают находиться около 800 тысяч людей с коронавирусом или с подозрением на заражение, что, по оценке министра, является довольно высоким показателем.

Ранее о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что в РФ показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами. Путин также подчеркнул, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.

До этого сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.