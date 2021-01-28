Путин заявил, что пандемия в РФ постепенно отступает

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России.

"Согласно объективным данным, принимаемые меры дают положительные результаты в борьбе с пандемией. Она действительно постепенно отступает", – сказал президент РФ на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что в России показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами.

"На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах", – рассказал он.

Путин также подчеркнул, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.

"Я просил бы работать слаженно на всех уровнях, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", – добавил президент.

В России за последние сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 208 пациентов.

Ранее сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.