Путин заявил, что пандемия в РФ постепенно отступает

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России.
"Согласно объективным данным, принимаемые меры дают положительные результаты в борьбе с пандемией. Она действительно постепенно отступает", – сказал президент РФ на совещании с членами правительства.
Глава государства отметил, что в России показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами.
"На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах", – рассказал он.
Путин также подчеркнул, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.
"Я просил бы работать слаженно на всех уровнях, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", – добавил президент.
В России за последние сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 2 208 пациентов.
Ранее сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. Он предположил, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут быть сняты уже к лету.
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