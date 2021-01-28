Ученые нашли схожие с COVID-19 вирусы в образцах 10-летней давности

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Исследователи обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6 процента нуклеотидной идентичности с SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на препринт результатов работы на ресурсе bioRxiv.

Схожесть идентифицировали с помощью образцов, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году. В материале говорится, что они признаны главным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Видовое разнообразие коронавирусов было выявлено у мышей в нескольких провинциях Китая. В настоящее время наиболее близкие к SARS-CoV-2 вирусы фиксируются в образцах мышей, взятых в китайской провинции Юньнань.

После появления COVID-19 специалисты изучили 430 заархивированных образцов, которые были взяты у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Исследования прошли после появления коронавируса. В результате пять образцов дали положительный результат на betaCoV, из них два потом дали положительный результат. На последнем этапе тестирование осуществлялось с применением RT-qPCR, направленного на РНК-зависимую РНК-полимеразу вирусов подрода sarbecovirus.

Отмечается, что обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, говорит о том, что вирусы, аналогичные SARS-CoV-2, имеют более широкое географическое распространение, чем предполагалось. Ученые пришли к выводу, что юго-восток Азии является ключевой областью для исследований поиска происхождения SARS-CoV-2.

Ранее турецкие ученые создали спрей, который убивает COVID-19 за минуту. Как отметил один из авторов исследования доктор Ахмет Юмит Сабанджи, разработка спрея началась еще до пандемии.