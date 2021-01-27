Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

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Ученые Йельского университета в США объяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины. По данным специалистов, половые гормоны играют важнейшую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания, говорится в статье в журнале Science.

Отмечается, что у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который является воротами для проникновения коронавируса в организм. А мужской гормон андроген, по данным экспертов, напротив, упрощает заражение.

Кроме того, важным фактором является наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.

При этом мужчины старше 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на COVID-19.

Ранее специалисты из Лондонского университета и фонд Barts Health NHS Trust обнаружили различия в смертности от COVID-19 у разных этнических групп. Специалисты заявили, что выходцы из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем пациенты с темным цветом кожи (в 1,8 раза чаще). По словам авторов исследования, вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, нежели у пациентов со светлым цветом кожи.

