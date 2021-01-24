Ученые обнаружили различия в смертности от COVID-19 у разных рас

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Специалисты из Лондонского университета и фонд Barts Health NHS Trust обнаружили различия в смертности от COVID-19 у разных этнических групп. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open.

Ученые провели собственное исследование, участниками которого стали 1 737 пациентов старше 16 лет с выявленной коронавирусной инфекцией. Они проходили лечение в период с 1 января по 13 мая 2020 года в больницах фонда Barts Health.

Специалисты заявили, что выходцы из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем пациенты с темным цветом кожи (в 1,8 раза чаще).

По словам авторов исследования, вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, нежели у пациентов со светлым цветом кожи. Они уточнили, что всего к 30-му дню лечения от инфекции скончались 511 человек, проходивших лечение в больницах фонда.

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