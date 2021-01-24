Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни

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Красные ладони могут свидетельствовать о развитии неалкогольного стеатогепатита. Об этом говорится на сайте американской клиники "Майо".

Медики сообщили, что болезнь может оказать негативное влияние на печень, а в последующем привести к циррозу. По их словам, симптомами этой болезни также считаются увеличение селезенки, расширение подкожных кровеносных сосудов, пожелтение кожи и глаз.

Врачи подчеркнули, что неалкогольный стеатогепатит может развиться в результате ожирения, диабета, высокого уровня сахара и жиров в крови.

Ранее медики из США назвали шесть симптомов, указывающих на опасно высокий уровень артериального давления, при котором требуется незамедлительно обратиться к врачу. К ним они отнесли сильную головную боль, слабость или онемение, одышку, затуманенность зрения.

При регулярном повышении давления медики советуют изменить пищевые привычки, уменьшив потребление соли. Также специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями, употреблять больше фруктов и овощей, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов.

