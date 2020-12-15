Ученые предложили новый метод борьбы с гипертонией

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Ученые из Италии предложили новый метод лечения гипертонии. Об этом сообщается в журнале Cell Reports.
Специалисты считают, что побороть повышенное артериальное давление можно с помощью электрических импульсов, прикладываемых к частям блуждающего нерва. Итальянские исследователи провели опыты на животных и доказали, что на уменьшение осложнений влияет биоэлектронная стимуляция.
Эксперты оценили роль иммунной системы и селезенки в возникновении высокого кровяного давления. Именно этот орган активирует в себе иммунные Т-лимфоциты, которые, попадая в кровь, мигрируют в органы, ставшие "мишенью" гипертонии. Ученые выяснили, что активацию Т-лимфоцитов вызывает взаимодействие между нервными системами на уровне блуждающего и селезеночного нервов.
"Это первый шаг, показывающий нам возможность вмешиваться электронными средствами, без лекарств, в некоторые фундаментальные механизмы гипертонии", – отметили исследователи.
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