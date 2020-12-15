Ученые предложили новый метод борьбы с гипертонией

Фото: depositphotos/ridofranz

Ученые из Италии предложили новый метод лечения гипертонии. Об этом сообщается в журнале Cell Reports.

Специалисты считают, что побороть повышенное артериальное давление можно с помощью электрических импульсов, прикладываемых к частям блуждающего нерва. Итальянские исследователи провели опыты на животных и доказали, что на уменьшение осложнений влияет биоэлектронная стимуляция.

Эксперты оценили роль иммунной системы и селезенки в возникновении высокого кровяного давления. Именно этот орган активирует в себе иммунные Т-лимфоциты, которые, попадая в кровь, мигрируют в органы, ставшие "мишенью" гипертонии. Ученые выяснили, что активацию Т-лимфоцитов вызывает взаимодействие между нервными системами на уровне блуждающего и селезеночного нервов.

"Это первый шаг, показывающий нам возможность вмешиваться электронными средствами, без лекарств, в некоторые фундаментальные механизмы гипертонии", – отметили исследователи.

Ранее невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном.