Ученые из Тобольска открыли неизвестный науке гриб

Фото: vk.com/publicadmtobolsk

Ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли неизвестный науке вид грибов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Новый вид пластинчатых грибов был обнаружен биологами на Кобякском болоте, которое находится на границе Тобольского и Вагайского районов Тюменской области.

"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность кобякских грибов", – говорится в сообщении.

Найденный гриб получил научное наименование "Вольвариелла болотная". Специалисты заявили, что он является единственным из всех известных вольвариелл, встречающихся на болотах. Отмечается, что в экспедиции ученые обнаружили еще несколько грибов, которые с большой долей вероятности могут оказаться новыми видами. Их исследования еще предстоит провести.

"Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род "Вольвариелла" содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии", – заявил миколог Владимир Капитонов.

Ранее американские биологи выяснили, что именно делает панцирь жука-броненосца сверхпрочным. Специалисты обнаружили, что сверхпрочные надкрылья данного вида жуков соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Они заявили, что структура позволяет распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал достаточно пластичен.