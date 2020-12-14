Ученые из Тобольска открыли неизвестный науке гриб

Фото: vk.com/publicadmtobolsk
Ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли неизвестный науке вид грибов. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Новый вид пластинчатых грибов был обнаружен биологами на Кобякском болоте, которое находится на границе Тобольского и Вагайского районов Тюменской области.
"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность кобякских грибов", – говорится в сообщении.
Найденный гриб получил научное наименование "Вольвариелла болотная". Специалисты заявили, что он является единственным из всех известных вольвариелл, встречающихся на болотах. Отмечается, что в экспедиции ученые обнаружили еще несколько грибов, которые с большой долей вероятности могут оказаться новыми видами. Их исследования еще предстоит провести.
"Что касается съедобности и питательных свойств обнаруженного гриба, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований. Известно, что род "Вольвариелла" содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии", – заявил миколог Владимир Капитонов.
Ранее американские биологи выяснили, что именно делает панцирь жука-броненосца сверхпрочным. Специалисты обнаружили, что сверхпрочные надкрылья данного вида жуков соединяются по извилистой линии, похожей на замок пазлов. Они заявили, что структура позволяет распределять приложенную силу по всему телу, при этом материал достаточно пластичен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: