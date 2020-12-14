Жители Земли смогут увидеть "солнечную корону" во время затмения

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Жители Земли смогут увидеть "солнечную корону" во время полного затмения Солнца. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

"14 декабря 2020 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой. Полная фаза затмения продлится 130 секунд", – говорится в сообщении.

Астрономы уточнили, что "солнечную корону", звезды и планеты вблизи Солнца при полном затмении увидят жители Чили, Аргентины, Южной Америки, Полинезии, Антарктиды, Аргентины и Африки. Ширина лунной тени на земной поверхности составит 90 километров.

"Московский планетарий проведет онлайн-трансляцию затмения, которое будет комментировать старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Трансляция начнется в 17:25 на YouTube-канале и страницах планетария в соцсетях", – уточнили специалисты.

Ранее Землю накрыло облако плазмы. Первые облака солнечной плазмы появились в околоземном пространстве около трех-четырех часов утра 9 декабря.