Ученые предсказали редкое астрономическое явление

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После захода солнца 21 декабря Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние. С таким утверждением выступили астрономы из Университета Райса в США, передает phys.org.

Один из исследователей Патрик Хартиган напомнил, что сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, однако, по его словам, так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

"Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе", – заявил ученый.

Наблюдать необычное явление представится возможным при ясной погоде. Вид будет открываться в ночном небе из любого места на Земле, однако лучшие условия для этого будут вблизи экватора.

Ранее ученые-астрономы зафиксировали рекордно близкий пролет астероида рядом с Землей. Небесное тело под кодовым названием 2020 VT4 13 ноября оказалось над южной частью Тихого океана в районе острова Питкэрн. Астероид диаметром пять-десять метров оказался ниже орбиты Международной космической станции.

