Опасный астероид рекордно приблизился к Земле

Фото: youtube.com/Claudio Vantaggiato

Ученые-астрономы зафиксировали рекордно близкий пролет астероида рядом с Землей. Об этом сообщает издание Universe Today.

Небесное тело под кодовым названием 2020 VT4 13 ноября оказалось над южной частью Тихого океана в районе острова Питкэрн. Астероид диаметром пять-десять метров оказался ниже орбиты Международной космической станции – на расстоянии 345 километров от Земли.

Предыдущее рекордное значение было установлено в августе 2020 года. Астероид 2020 QG тогда приблизился к планете на 3 тысячи километров.

Из-за сближения с Землей у астероида 2020 VT4 изменились параметры орбиты – небесное тело перешло на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса.

Ранее специалисты предупредили о том, что крупный астероид может приблизиться к Земле 29 ноября. По размеру данный астрономический объект будет схож с Останкинской телебашней из-за диаметра 510 метров.

