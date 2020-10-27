В метеорите, который упал на США два года назад, нашли чистую внеземную органику

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Органические вещества обнаружили геологи в метеорите, который упал на США два года назад. Материалы исследования опубликованы в научном журнале Meteoritics & Planetary Science.
Отмечается, что чистые запасы органики перенесли полет через атмосферу Земли. Космическое тело упало на лед озера в штате Мичиган.
Один из авторов работы, доцент Чикагского университета (США) Филипп Хек рассказал, что чаще всего в метеоритах встречается жизнь земного происхождения, поскольку объекты после падения на Землю сразу заселяют бактерии. Однако в этот раз благодаря тому, что метеорит упал на лед, он не успел сильно загрязниться.
После того как ученые исследовали собранные почти 12 фрагментов метеорита, они выяснили, что космический объект представляет собой хондрит типа H4 – очень редкую разновидность небесных тел. Обнаруженные органические вещества удивили геологов, поскольку ранее в подобных хондритах такие соединения не находили.
Хек совместно с коллегами намерены и далее исследовать следующие находки. Они надеются, что это поможет определить, как и когда на Землю попали первые органические молекулы.
Отмечается, что на нашей планете в первые мгновения ее существования были очень маленькие запасы воды и органики. Молекулы попросту разрушали ультрафиолетовые лучи. Впоследствии ученые выяснили, что в теории первые органические вещества могли попасть на Землю с кометами и астероидами.
Ранее сообщалось, что, по мнению американских ученых, на поверхности Луны есть молекулярная вода. Благодаря новым исследованиям стало известно, что вода на Луне есть в южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.
Подтверждено наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны
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