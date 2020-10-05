Астрономы обнаружили планеты с условиями для жизни лучше, чем на Земле

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Американские и немецкие астробиологи выяснили, что в космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Ученые собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет. Среди них были выделены 24 планеты, которые немного старше, больше и теплее, чем Земля.

Кроме того, эти планеты вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце. Исследователи полагают, что на таких планетах больше возможностей для развития жизни.

Все 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от Земли. В будущем их смогут изучать с помощью космических телескопов НАСА "Джеймс Уэбб" и LUVIOR, а также PLATO Европейского космического агентства.

Ученые выбирали из планетно-звездных систем со звездами G-типа – того же спектрального класса, что и Солнце, а также более долгоживущими карликовыми звездами К-класса.

С учетом того, что на появление сложной жизни на Земле потребовалось почти четыре миллиарда лет, у многих звезд, похожих на Солнце, могло не хватить топлива до появления сложных форм.

К-звезды холоднее, менее массивные и менее яркие, чем Солнце, но живут дольше – от 20 до 70 миллиардов лет. Жизнь на вращающихся вокруг них планетах имеет больше времени для развития.

По мнению ученых, для жизни больше подходят планеты, которые на 10-50% крупнее Земли. Они дольше сохраняют внутренний нагрев и дольше удерживают атмосферу за счет более сильной гравитации.

Жизни также легче развиться в условиях повышенной влажности и немного более высокой – примерно на пять градусов Цельсия – температуры, чем на Земле.

Авторы отмечают, что отнесение планет к категории "сверхобитаемых" не означает, что на этих планетах обязательно есть жизнь. Но условия на них являются благоприятными для развития сложной жизни.

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