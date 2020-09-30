Магнитные бури на Земле продлятся до 3 октября

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Магнитные бури будут наблюдаться на Земле вплоть до 3 октября, сообщает Росгидромет.

Отмечается, что возмущение геомагнитного поля продолжается и сохранится на всех широтах еще несколько дней.

"30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября – неустойчивым, а 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что практически все магнитные обсерватории, которые работают на средних и высоких широтах, зафиксировали в ночь на 28 сентября самую крупную в 2020 году магнитную бурю. За три дня до пика, 24–25 сентября, специалисты наблюдали колебания магнитного поля.

Природа магнитных бурь кроется в космических событиях, которые происходят на Солнце. Всевозможные вспышки и явления взрывного характера являются следствием выброса вещества в межпланетное пространство, которое и наносит удар по магнитному полю Земли.

Специалисты также заявляют, что на возникновение магнитных бурь влияет и скорость солнечного ветра, который обдувает нашу планету и находится в равновесии с ее магнитным полем.

