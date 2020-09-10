Специалист объяснил, почему Луну иногда видно днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заведующий отделом физики звездных систем Института астрономии РАН Олег Малков объяснил, почему Луну иногда видно днем, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, видимость спутника Земли в дневное время зависит от ее фазы. Он напомнил, что фаза Луны и расстояние ее от Солнца на небе связаны между собой – чем дальше Луна от Солнца на небе, тем ее фаза больше.

"Тоненький серпик всегда находится недалеко от Солнца, будь то вечером близко к заходу или утром непосредственно перед восходом. А вот полная Луна находится, грубо говоря, в точке небесной сферы, противоположной Солнцу. Полную Луну, самую яркую, мы не видим днем, так как, когда солнце над горизонтом, Луна находится под горизонтом. Восходит она тогда, когда заходит Солнце", – объяснил эксперт.

Малков отметил, что Луну сложно рассмотреть днем, когда она представляет собой тонкий серп. Когда же она находится в промежуточных фазах, ее видно лучше всего. Специалист добавил, что чем выше будет подниматься Солнце, тем Луна будет становиться бледнее и в итоге совсем исчезнет.

Если ночью Луна над горизонтом и нет облаков, ее очень хорошо видно, независимо от фазы, добавил специалист. Это, по его словам, объясняется тем, что, даже будучи тоненьким серпиком, Луна – самое яркое на небе светило, если Солнце в этот момент находится под горизонтом.

Специалисты ЦНИИмаш, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", предложили отправить к Луне новый биоспутник "Возврат-МКА-Л". По мнению экспертов, новое устройство сможет эффективно выполнять космические исследования.

Ранее сотрудники ЦНИИмаш отметили, что форму возвращаемого аппарата следует скорректировать в сравнении со спутниками "Бион-М". За образец в данном случае могут взять наработки и схемы перспективного пилотируемого корабля "Орел".

Согласно разработанному плану, на новый спутник погрузят биообъекты, в том числе животных. Непосредственно запуск аппарата планируется провести на ракете-носителе "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ".

