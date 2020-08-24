"Прогресс" приступил к работе над ракетой-носителем "Союз-6"

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" приступили к работе над ракетой-носителем "Союз-6"
Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, на первом этапе специалисты определяют облик ракеты и разрабатывают научно-техническую документацию.
Эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения в Роскосмосе отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем.
Роскосмос планирует создать "Союз-6" на базе "Союза-5". Начало летных испытаний нового носителя на Байконуре запланировано на 2025 год.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее предложил украсить ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.
Рогозин предложил раскрашивать космические корабли под хохлому и гжель
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