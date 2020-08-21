Экипаж МКС перешел на три дня в российский сегмент

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Экипаж Международной космической станции перешел в российский сегмент и закрыл люки. Информацию подтвердили в "Роскосмосе", передает ТАСС.

"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", – сказали в пресс-службе государственной корпорации.

Помимо того, в "Роскосмосе" добавили, что экипаж МКС будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника, 24 августа.

До этого закрыли люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 ("Пирс") и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15". Известно, что давление в российских модулях остается нормальным.

Ранее говорилось, что российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха. После обнаружения места будут прорабатываться варианты решения проблемы.