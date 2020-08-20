Российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха

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Экипаж Международной космической станции изолировали на станции на трое суток из-за утечки воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В пресс-службе рассказали, что в пятницу экипаж станции перейдет в модуль "Звезда" для контролирования давления в модулях американского сегмента. Такое решение принято совместно с американской стороной, уточнили в госкорпорации.

"В период пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", – сказали в "Роскосмосе".

Российский космонавт Павел Виноградов рассказал агентству, что для определения места утечки воздуха экипаж МКС будет последовательно закрывать модули, а затем задействует ультразвуковые искатели. После обнаружения места будут прорабатываться варианты решения проблемы, уточнил Виноградов.

Ранее ряд СМИ сообщали, что на МКС произошла небольшая утечка воздуха в американском сегменте. Отмечалось, что она не представляет опасности для экипажа и работы станции.

