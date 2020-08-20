Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

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Комету, неизвестную ранее, в Солнечной системе открыл астроном-любитель Геннадий Борисов из Крыма. Она получила его имя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на самого астронома.

"Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы. Мною комета была обнаружена 17 августа 2020 года", – поделился Борисов.

На счету астронома было 9 открытых комет. Новая стала юбилейной десятой.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту МКС, заснял загадочные объекты в космосе. Он обнаружил, что они летят параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт предположил, что объекты могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска. Однако для более точного ответа нужно больше времени для анализа фотографий.