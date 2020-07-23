Ярчайшая за последние семь лет комета максимально приблизится к Земле

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Самая яркая комета последних семи лет – комета C/2020 F3 (NEOWISE), которую открыли весной 2020 года, максимально приблизится к Земле, однако видимость ее будет хуже, чем в начале месяца, из-за большей удаленности от Солнца. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Комета будет пролетать рядом с Землей на расстоянии 0,692 астрономической единицы, или 103,52 миллиона километров.
"Видимость и яркость кометы зависит от расстояния до Солнца. Лучше всего она бывает видна в перигелии (период, когда комета наиболее приближена к Солнцу. – Прим. ред.). Комета приблизится к Земле 23 июля, но удалится от Солнца. Ее яркость и размеры по мере дальнейшего движения по своей орбите будут уменьшаться, но еще в течение нескольких недель ее можно будет наблюдать на северо-востоке невысоко над горизонтом при ясном небе", – приводит ТАСС слова Рублевой.
Наблюдать за небесным телом можно было перед рассветом в начале июля, к середине она была видна по ночам, а с 20 числа месяца ее можно увидеть только вечером и в первую половину ночи.
В четверг лучше всего комету будет видно в южных и северных широтах, наблюдать необходимо при помощи оптических приборов. А вот на севере из-за белых ночей это событие может быть незамеченным.
Ранее российский астроном-любитель совершил новое открытие. Он обнаружил переменную туманность в созвездии Цифея. Отмечается, что для современной астрономии это уникальный случай.
Ярчайшая комета последних лет приближается к Земле
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