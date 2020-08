Российский космонавт заснял загадочные объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту МКС, заснял загадочные объекты в космосе. Необычные кадры он опубликовал в своем Twitter.

Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой, однако, как он сам указал, на видео можно увидеть нечто иное. На 9–12 секундах появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Он задался вопросом о том, что это может быть, – метеоры, спутники или что-то другое. По его словам, об открытии уже сообщили руководству "Роскосмоса". Материалы передали для анализа в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU