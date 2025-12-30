Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 12:19

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взять село под контроль удалось в результате активных действий группировки войск "Днепр". Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины в зоне ответственности "Днепра" потеряли до 40 военных.

В это же время российские подразделения группировки войск "Запад" смогли освободить населенный пункт Богуславка в Харьковской области.

Ранее стало известно, что за уходящий год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Только за декабрь российские военные освободили более 700 "квадратов" территории и 32 населенных пункта, что стало самым высоким показателем продвижения за весь год.

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика