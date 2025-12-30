Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взять село под контроль удалось в результате активных действий группировки войск "Днепр". Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины в зоне ответственности "Днепра" потеряли до 40 военных.

В это же время российские подразделения группировки войск "Запад" смогли освободить населенный пункт Богуславка в Харьковской области.

Ранее стало известно, что за уходящий год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Только за декабрь российские военные освободили более 700 "квадратов" территории и 32 населенных пункта, что стало самым высоким показателем продвижения за весь год.

