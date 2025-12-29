Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль село Диброва в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Запад".

Ранее Вооруженные силы России взяли под свой контроль Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР. Освободить населенные пункты удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Центр".

Помимо этого, было нанесено поражение украинским военным в районах Торецкое, Гришино, Доброполье в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. В Минобороны РФ уточнили, что противник потерял на данном направлении более 500 солдат, военную и автомобильную технику, а также станцию радиоэлектронной разведки.

