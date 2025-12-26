Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Восток", которое постепенно продвигалось в глубину обороны противника. Помимо этого, в течение недели были взяты под контроль поселок Андреевка в Днепропетровской области, а также Заречное в Запорожской области.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР. По данным Минобороны РФ, село перешло к российским силам благодаря решительным действиям подразделения "Южной" группировки войск.

До этого армия РФ взяла под контроль поселок Вильча в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".