Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль поселок Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее российские войска взяли под контроль Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Север" в результате решительных действий, а второй – подразделениями "Центра".

В общей сложности с начала спецоперации российские войска освободили 94 тысячи квадратных километров. За 2025 год под контроль ВС РФ перешло свыше 6,3 тысячи квадратных километров. Кроме того, освобождено более 300 населенных пунктов.

