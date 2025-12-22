22 декабря, 13:02Политика
ВС РФ освободили поселок Вильча в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль поселок Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".
Ранее российские войска взяли под контроль Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Север" в результате решительных действий, а второй – подразделениями "Центра".
В общей сложности с начала спецоперации российские войска освободили 94 тысячи квадратных километров. За 2025 год под контроль ВС РФ перешло свыше 6,3 тысячи квадратных километров. Кроме того, освобождено более 300 населенных пунктов.
