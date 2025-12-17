Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских военных, пояснили в министерстве.

Ранее российские военнослужащие поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах противника. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Все цели были поражены.

Кроме того, армия России атаковала пункты временной дислокации украинских боевиков и зарубежных наемников в 154 районах.