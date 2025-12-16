Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль все районы города Купянска Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Леонида Шарова.

"Нахожусь на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", – сказал он.

По его словам, Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО.

Шаров добавил, что противник каждый день пытается попасть в населенный пункт через городское кладбище. При этом украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль Песчаное в Днепропетровской области. Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям группировки войск "Восток".

До этого российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области. По данным Минобороны, село было взято под контроль также подразделениями "Востока".

