26 февраля, 12:46

Шоу-бизнес

Представитель Самойловой заявил об отсутствии у Джигана финансовых претензий

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Защите блогера Оксаны Самойловой не поступали финансовые требования со стороны рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко) в рамках развода. Об этом РИА Новости заявил представитель инфлюэнсера Олег Тонаканян.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в случае признания брачного договора недействительным музыкант будет делить с блогером 620 миллионов рублей, взыскав с нее половину от этой суммы.

По словам Тонаканяна, намерение Джигана признать брачный договор недействительным с юридической точки зрения не означает, что он требует какие-либо денежные средства.

Блогер инициировала бракоразводный процесс с Джиганом в октябре 2025 года. Несмотря на предоставленный судом двухмесячный срок для примирения, пара не смогла восстановить отношения. Самойлова заявляла, что не видела мужа больше месяца.

Однако расторжение брака было приостановлено, поскольку Джиган подал встречный иск с требованием признать брачный договор недействительным. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что документ был подписан, когда исполнитель находился на лечении и был уязвим. О некоторых условиях договора его клиент якобы узнал уже в ходе бракоразводного процесса.

Согласно документу, практически все имущество, нажитое в браке, включая недвижимость и даже единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Позже Тонаканян сообщил, что Джиган находился в адекватном состоянии во время подписания брачного договора. Он добавил, что эти моменты установит суд. Однако, по словам представителя Самойловой, нотариус, который удостоверял договор, подтвердил, что состояние рэпера на тот момент было вменяемым.

Развод рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой отложен

