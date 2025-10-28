Самойлова рассказала, что последний раз видела Джигана в сентябре

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогер и модель Оксана Самойлова не виделась с Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) с 20 сентября. Она рассказала телеграм-каналу SHOT, что рэпер не пришел на заседание суда по делу о разводе.

По ее словам, их дети свободно общаются с обоими родителями.

Как сообщили адвокаты пары, процесс развода обещает быть мирным – стороны не планируют скандалов и пока не поднимают вопросов об алиментах и разделе имущества. Следующее заседание назначено на середину ноября.

При этом адвокат Самойловой Олег Тонаконян заявил Super.ru, что Джиган намерен помириться с супругой.

"Сторона ответчика запросила срок на примирение до трех месяцев, если я не ошибаюсь", – поделился он.

Сторона Самойловой, в свою очередь, попросила о закрытии процесса, никак не комментируя такое решение, отметил адвокат.

В то же время блогер прокомментировала ситуацию со своим взломанным аккаунтом в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ). Она заявила, что молча наблюдает за фейк-сериалом, который публикуют мошенники. Например, аферисты распространяют информацию о беременности ее 14-летней дочери.

При этом единственная причина для переживаний Самойловой заключается в том, что люди продолжают переводить деньги мошенникам. По ее словам, вернуть аккаунт пока не удается.

В начале октября блогер выложила в соцсети эмоциональное признание о том, что "устала быть сильной". Спустя несколько дней Самойлова подала в суд иск на развод с Джиганом. На следующий день рэпер выступил с заявлением о том, что посвятил супруге песню о любви.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что блогер устала терпеть поведение мужа, который "перестал быть артистом и превратился в какого-то скандального мужика". По его словам, Джиган гуляет с молодыми девушками, несмотря на брак.

Позднее Самойлова подтвердила развод с рэпером. Она уточнила, что переживает из-за разрыва, так как была в браке с артистом около 17 лет.