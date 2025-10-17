Блогер Оксана Самойлова впервые прокомментировала развод с рэпером Джиганом

Фото: vk.com/Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова подтвердила, что разводится с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.) после 17 лет отношений. Ее слова передает Super.ru.

Самойлова заявила, что переживает из-за развода, так как она была в браке с артистом на протяжении долгого времени. Блогер назвала нынешний период непростым.

"По-разному (переживаю данный период. – Прим. ред.): один день получше, один похуже", – призналась Самойлова.

Кроме того, блогер опровергла информацию о том, что развод якобы является пиар-ходом. Она рассказала, что сейчас занимается съемками реалити-шоу про семейную жизнь с рэпером. Однако, по ее словам, пиар данному проекту не нужен.

Самойлова подала иск в суд на развод с Джиганом в начале октября. Пока дата рассмотрения не назначена. По словам продюсера Сергея Дворцова, блогер решилась на такой шаг, так как устала терпеть поведение мужа.

Дворцов пояснил, что Джиган продолжает гулять с молодыми девушками, несмотря на то что у него есть семья. Самойлова терпела выходки исполнителя, так как была влюблена, однако "всякому терпению приходит конец", подчеркнул продюсер.

У Джигана и Самойловой есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.