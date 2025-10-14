Продюсер Дворцов назвал причину развода Самойловой и Джигана

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Блогер и модель Оксана Самойлова подала на развод с рэп-исполнителем Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.), так как устала терпеть поведение мужа. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов в беседе с News.ru.

"Он перестал быть артистом и превратился просто в какого-то скандального мужика", – отметил Дворцов.

По его словам, Джиган продолжает гулять с молодыми девушками, несмотря на то что него есть семья. Модель терпела выходки исполнителя, так как была влюблена, однако "всякому терпению приходит конец", добавил продюсер.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала иск на развод с Джиганом. Заявление было зарегистрировано 6 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

До этого модель выложила в соцсети эмоциональное признание, где рассказала, что "устала быть сильной" и "не имела права на слабость". Также она поделилась, что ее никогда не любили просто так. Это заставило поклонников заговорить о возможном разводе Самойловой и Джигана.