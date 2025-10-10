Рэпер Джиган посвятил Оксане Самойловой свою новую песню

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) посвятил новую песню о любви своей жене, блогеру и модели Оксане Самойловой. Об этом он рассказал изданию Super.

Клип вышел на следующий день после новостей о разводе Джигана и Самойловой. Исполнитель признался, что в песне рассказывает об их с супругой истории любви.

"Четыре локации, четыре адреса, с которых мы начинали потихоньку спина к спине добиваться известности", – рассказал он о местах, которые фигурируют в клипе.

Рэпер пояснил, что он хотел показать каждую главу жизни с женой, начиная с того времени, когда они жили в однокомнатной квартире, где родилась их старшая дочь Ариела.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала иск на развод с Джиганом. Заявление было зарегистрировано 6 октября, дата рассмотрения пока не назначена.

До этого модель опубликовала эмоциональное признание в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), где призналась, что устала быть сильной и что ее никогда не любили просто так. Этот пост заставил поклонников говорить о возможном разводе Самойловой и Джигана.

