TMZ: Кит Урбан был инициатором развода с Николь Кидман

Актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан расстались после 19 лет совместной жизни. Инициатором разрыва стал певец, сообщили СМИ. Что известно об отношениях звезд и какие еще знаменитые пары не сохранили свой союз, расскажет Москва 24.

Николь Кидман и Кит Урбан

Знаменитости разошлись после 19 лет брака. По информации издания TMZ, Кидман и Урбан уже с начала лета живут раздельно. Источник отметил, что решение уехать из общего дома принял музыкант.





источник, знакомый с ситуацией Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и съехал из их семейного дома. Николь заботится о двоих детях и поддерживает их в это трудное время. Что касается причины, то это было одностороннее решение. Николь не хотела расставаться.

Источник издания Daily Mail сообщил, что Урбан был якобы недоволен потерей близости с Кидман из-за их плотных графиков. Знаменитые супруги постоянно были в разъездах: актриса была на съемках, а исполнитель отправлялся в туры. Кит выразил свое недовольство Николь, но актриса была "ошеломлена" решением, которое предложил супруг.

"Между ними была любовь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть условия, в которых они могут помириться. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара", – рассказал собеседник издания.

Инсайдер отметил, что в следующем месяце Кидман и Урбана ждет множество праздников, в числе которых и день рождения музыканта. На фоне этого супругам предстоит "кое-какая работа".

Актриса и кантри-музыкант познакомились в 2005 году на ежегодном гала-вечере G'Day USA. Спустя год знаменитости поженились. Сейчас у пары растут две дочери – 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.

Слухи о разводе Джигана и Оксаны Самойловой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/samoylovaoxana

В сентябре этого года пользователи Сети заподозрили рэпера и его супругу в разладе. Поводом для слухов стало то, что Оксана внезапно перестала публиковать контент в личном блоге.

Спустя несколько недель Самойлова запостила снимки, сделанные во время Недели моды в Милане. На одном из фото Самойлова позировала в черном бюстгальтере, кожаной куртке, джинсах и ботильонах. При этом блогер никак не объяснила свое внезапное исчезновение из публичного пространства.

"Что происходит с Оксаной? Как-то все стало по-другому", "Что так неинтересно стало. Где огород? Где семья?" – выразили удивление подписчики.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с изданием "Страсти" усомнился в разводе Самойловой и Джигана. При том он не исключил, что рэпер и блогер могли поссориться из-за ревности со стороны Оксаны.

"Вокруг Джигана всегда молодые девочки красивые. Думаю, что это пиар, чтобы больше говорили о них", – отметил Дворцов.

По словам продюсера, для знаменитых супругов ссоры являются "привычной ситуацией". Сергей также отметил, что за 13 лет брака знаменитости уже не раз были якобы на грани развода, но все-таки не разошлись. Они продолжают жить вместе и растить четверых детей.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий

В сентябре 2025-го певица призналась в одной из телевизионных программ, что их отношениям с бизнесменом пришел конец.





Слава певица Я закончила эти отношения с Анатолием. Нужно так, чтобы тебе было хорошо, не чтобы тебя, как пиявки, высасывали эмоционально, физически, финансово, морально. Меня обманывали очень долгие годы. Я не сразу поняла, где ложь, лет пятнадцать я не понимала.

Ранее Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) в личном блоге пожаловалась, что сожитель проводил досуг в компании других женщин, пока она работала. При этом исполнительница добавила, что, несмотря на измены, экс-возлюбленный сделал для нее много хорошего.

Романтические отношения певицы и предпринимателя начались в 2001 году. Вместе пара прожила 19 лет, но так и не узаконила отношения. Кроме того, за это время экс-возлюбленные, у которых сейчас растет 13-летняя дочь Антонина, несколько раз расставались и сходились.

По данным СМИ, впервые разлад в отношениях Славы и Анатолия произошел в 2013 году. Тогда исполнительница хита "Одиночество" призналась в телевизионном шоу, что встретила "молодого парня", в то время как ее гражданский муж тоже "нашел себе какую-то молодую дуру". Однако, несмотря на измены, пара смогла воссоединиться.

В 2022 году Данилицкий, отдыхающий в ночном клубе, вновь был замечен в компании молодых девушек, сообщает сайт "Комсомольская правда". Тогда Слава обиделась на избранника, но в итоге простила его.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Актеры оформили развод в июне 2025 этого года, о чем сообщили в соцсетях.

"Мы гордимся всем, чего достигли вместе, и продолжаем относиться друг к другу с уважением. Мы остаемся друзьями и будем вместе воспитывать наших замечательных детей", – говорилось в заявлении экс-супругов.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер не назвали причину разрыва, но поклонники и журналисты связали разлад в паре с мемуарами актрисы Ребел Уилсон, работавшей с актером в 2016 году над фильмом "Братья Гримбси". В своей автобиографии под названием Rebel Rising коллега обвинила его в неподобающем поведении во время съемок. Ребел заявила, что комик якобы требовал, чтобы она разделась в некоторых сценах. Актриса отметила, что коллега знал, что для нее это заранее оговоренное табу.

Голливудские актеры впервые встретились в 2001-м. Спустя три года Коэн и Фишер обручились, а свадьбу сыграли в 2010-м. Пара была вместе более 22 лет, и за это время они стали родителями троих детей.

