Дженнифер Лопес: развод с Беном Аффлеком – лучшее, что случалось в жизни

Певица Дженнифер Лопес в новом интервью заявила, что развод с актером Беном Аффлеком – лучшее, что с ней случалось. Как развивались и почему закончились отношения голливудских знаменитостей, читайте в материале Москвы 24.

"Правда куда более банальна"

Певица Дженнифер Лопес откровенно высказалась о разводе с актером Беном Аффлеком в выпуске CBS News Sunday Morning в конце сентября 2025 года. По ее словам, расставание и личные переживания, с которыми она столкнулась во время отношений с экс-супругом, были "лучшим, что когда-либо со ней случалось".





Дженнифер Лопес певица Потому что это изменило меня. Это помогло мне вырасти так, как мне было нужно.

Актриса также рассказала, что в момент расставания с возлюбленным они вместе работали над фильмом "Поцелуй женщины-паука", и это было "тяжелым временем".

"Каждую минуту на съемочной площадке, каждую минуту, пока я играла эту роль, я была счастлива, а потом, когда я возвращалась домой, все было не так хорошо", – отметила она.

Это была уже вторая попытка звездной пары построить отношения. Впервые Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались в 2004 году, однако в июле 2022-го они поженились и отправились в свадебное путешествие в Париж. В 2023-м исполнительница даже показала в своих соцсетях татуировку, посвященную супругу.

Однако в том же году в Сети поползли слухи о разладе в звездной семье: на фотографиях папарацци актер выглядел печальным и удрученным. При этом Лопес опровергала домыслы фанатов, публикуя в блоге фотографии с возлюбленным.

Но в 2024 году пара стала все реже появляться вместе. В марте супруги посетили баскетбольный матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз", через две недели их заметили в Нью-Йорке, а вот в следующий раз вместе пару видели только 16 мая. При этом на ежегодный бал Met Gala 2024 6 мая Лопес пришла одна, что удивило поклонников.

В июле 2024-го СМИ сообщали, что актеры решили продать свой особняк в Беверли-Хиллз и уже не живут вместе: Аффлек остановился в поместье стоимостью 100 тысяч долларов в месяц в Брентвуде возле дома бывшей жены Дженнифер Гарнер. В августе того же года издание Daily Mail сообщило, что Бен и Дженнифер подготовили документы для развода.

По данным журналистов, инициатором разрыва стала именно певица. Осенью 2024 года в интервью журналу Interview Лопес заявила, что чувствовала себя разбитой и опустошенной, так, будто весь ее "мир рухнул". В январе 2025-го СМИ сообщили, что знаменитости официально развелись.

В марте же Аффлек рассказал в интервью GQ, что нет "какой-то одной причины", которая привела к разводу.





Бен Аффлек актер Многие хотят найти какие-то особые причины расставания. Но правда куда более банальна, чем многим кажется. В отношениях у людей не всегда совпадают взгляды на одни и те же вещи.

Аффлек лишь добавил, что между ним и Лопес нет и не было никакой драмы.

При этом он признался, что стирание границ между публичной и личной жизнью действительно приносило ему дискомфорт. По его словам, экс-возлюбленная справлялась с этим намного лучше него.

"Беннифер"

Фото: кадр из фильма "Джильи"; режиссер – Мартин Брест; производство – Columbia Pictures

Отношения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес начались еще на съемках фильма "Джильи" в 2001 году, в котором они сыграли пару. Чувства с экрана переместились в жизнь: между ними завязался роман, ради которого певица развелась с супругом, танцором Крисом Джаддом, в 2002-м.

В том же году Бен сделал возлюбленной предложение, подарив кольцо с розовым бриллиантом Harry Winston в 6,1 карата за 2,5 миллиона долларов, которое певица с гордостью демонстрировала публике. Поклонники и журналисты начали называть пару "Беннифер", соединив в одно слово их имена.

Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года в Санта-Монике, но незадолго до даты бракосочетания в прессе появились слухи о разрыве Лопес и Аффлека. В итоге за несколько дней до события оно было отменено якобы из-за "чрезмерного внимания СМИ", а в январе 2004 года пара объявила о расставании.

В том же году после разрыва с Аффлеком Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони. В браке они состояли семь лет, за это время у них родились двойняшки. Однако в 2011 году Дженнифер объявила о расставании, а развод официально был оформлен только в 2014 году. Позже у певицы были романы с танцором Бо Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом.

Аффлек же в 2004 году начал отношения с актрисой Дженнифер Гарнер. Свадьба состоялась в 2005 году, впоследствии у пары родились трое детей. Но в 2015-м Гарнер и Бен объявили о расставании, а спустя три года оформили развод.

С 2019 года у Аффлека был серьезный роман с актрисой Аной де Армас. Таблоиды и поклонники даже едва не "поженили" пару, заметив на снимках папарацци на безымянном пальце девушки кольцо с бриллиантом. Однако в 2021 году пара рассталась.

