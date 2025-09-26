Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отметили дни рождения с 25-летней разницей в возрасте

Голливудские супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе отпраздновали дни рождения: супруги родились в один день с разницей в 25 лет. О звездных парах с внушительной разницей в возрасте расскажет Москва 24.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Знаменитые актеры и супруги отпраздновали дни рождения одновременно 25 сентября: Кэтрин исполнилось 56 лет, Майклу – 81. По данным СМИ, Дуглас впервые увидел будущую жену в 1998 году на экране. Это случилось во время закрытой премьеры "Маски Зорро" – фильма, который сделал Зету-Джонс мировой звездой. Актер признавался журналистам, что влюбился в Кэтрин с первого взгляда, поэтому искал встречи с ней. Его не останавливал тот факт, что он уже более 20 лет был в браке с дочерью австрийского дипломата Диандрой Люкер. Супруги вырастили сына Кэмерона.

Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте и семью Дугласа, отношения между ним и Кэтрин после личного знакомства на Довильском кинофестивале развивались стремительно. Вскоре актер оформил развод, в 2000-м у возлюбленных родился первенец Дилан, а спустя три месяца они вступили в официальный брак. В 2003-м у супругов родилась дочь Кэрис.

Их брак длиной в четверть века называют одним из самых крепких в Голливуде, но за это время супруги пережили не одно потрясение и были на грани развода. В 2010 году у актера диагностировали рак гортани. В 2011-м болезнь отступила, но у Кэтрин обнаружили биполярное расстройство. Недуг голливудской дивы не отступал, и в 2013-м Дуглас говорил журналистам, что планирует развестись, потому что устал от депрессивного состояния супруги, которое развилось на фоне болезни.

Какое-то время актеры посещали мероприятия порознь, но затем в прессе заговорили о воссоединении пары.

"Я от нее без ума. И да, я думаю, что у каждой пары бывают трудные времена. Единственная проблема в том, что мы все на виду у публики", – говорил Дуглас.

Позже актер признавался, что любит жену еще "больше, чем когда-либо", и если оба супруга хотят уладить разногласия, то это возможно.

Полина Аксенова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/artur_yakobson

В конце сентября этого года дочь телеведущей Даны Борисовой рассказала журналистам о новом романе. По словам 18-летней девушки, ее возлюбленный вдвое старше ее. Им оказался 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон.

"Мы очень давно знакомы, познакомились на съемке рекламы около четырех лет назад. Мне тогда было 15, и мы очень дружили все эти годы", – передавал слова звездной наследницы портал Super.ru.

Полина призналась, что разница в возрасте ее не смущает. Более того, она считает это "абсолютно нормальным", ведь нынешняя супруга ее отца тоже на 20 лет младше.

В свою очередь, Дана Борисова заявила в интервью изданию Voice, что ей не нравится избранник дочери. Кроме того, телеведущая отметила, что это может быть пиар-романом.





Дана Борисова телеведущая Я знаю этого парня. Сейчас он стал ее продюсером, поэтому я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки. Он старше ее в два раза. Я точно знаю, что она влюблена в другого мальчика, но это невзаимно, о чем она и говорила в интервью.

Вскоре Полина ответила матери через то же издание, подтвердив, что напрямую они с ней пока не общаются из-за недавнего конфликта. Девушка отметила, что любит Артура и хочет быть с ним. Также наследница Борисовой заявила, что ее задевают негативные комментарии в адрес ее возлюбленного.

Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли

По данным СМИ, ангел Victoria's Secret и звезда боевиков познакомились на музыкальном фестивале Coachella в 2010 году. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, между знаменитостями начался роман. При этом они являются одной из самых скрытных публичных пар: не делятся подробностями совместной жизни в соцсетях и с журналистами, ограничиваясь дежурными фразами о том, как им повезло друг с другом.

За 15 лет отношений Джейсон и Роузи не были замечены в громких скандалах и публичных выяснениях отношений. Правда, западные таблоиды несколько раз писали о том, что пара рассталась или решила взять паузу. При этом в 2017 году они стали родителями мальчика – для обоих ребенок был первенцем. А в 2022-м у возлюбленных родилась дочь Изабелла Джеймс. Однако возлюбленные пока не узаконили отношения.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Судьбоносное знакомство произошло в 1996 году на "Кинотавре". Кончаловский уже был известным режиссером, а Высоцкая – начинающей актрисой. К тому моменту мэтр был женат в четвертый раз, кроме того, у него было пятеро детей, а разница с новой возлюбленной составляла 36 лет.

Через год после знакомства Кончаловский сделал Высоцкой предложение, в 1998-м пара поженилась. Молодая супруга подарила режиссеру еще двоих наследников: дочь Марию (1999) и сына Петра (2003).

За более чем четверть века в браке пара пережила немало испытаний. В 2013 году Кончаловский был за рулем арендованного автомобиля и не справился с управлением, выехав на встречную полосу. Трагедия произошла на юге Франции. В машине находилась их с Юлией 14-летняя дочь Мария: девочка получила черепно-мозговую травму и впала в кому. По данным СМИ, в этом состоянии она находится по сей день. Сама Высоцкая приняла решение не рассказывать о личной жизни, в ее соцсетях можно найти рецепты, посты о путешествиях и публикации на тему образа жизни.

Юлия признавалась в интервью журналистам, что были моменты, когда они с Кончаловским могли бы расстаться, но между ними есть "невероятная связь", которую невозможно объяснить.