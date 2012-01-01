В Сети обсуждают возможный роман Деми Мур и Эндрю Гарфилда

СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что Дженнифер Лопес считает Ченнинга Татума идеальной для себя парой, несмотря на разницу в возрасте. Одновременно с этим в Сети распространяются слухи о романе Деми Мур с Эндрю Гарфилдом, который на 21 год младше актрисы. О голливудских дивах, которые предпочитают кавалеров помоложе, расскажет Москва 24.

Деми Мур

62-летнюю знаменитость заподозрили в романе с 41-летним коллегой Эндрю Гарфилдом, сообщило издание Daily Mail 20 января. Поводом стали завирусившиеся кадры с вечеринки после церемонии награждения премии "Золотой глобус". На коротком видео актер прикрывает ладонями губы, а Деми нежно держит его руки в своих. При этом Гарфилд глаз не сводит с Мур (лица актрисы не видно: она стоит спиной к камере).

Поклонники решили, что артисты явно кокетничают друг с другом. Поскольку ни Мур, ни Гарфилд никак не комментировали новости, фанатам остается лишь строить догадки. Многие из них надеются, что глаза их не обманули и между актерами действительно более близкие отношения, чем просто профессиональные или дружеские.

"Такую нежность невозможно изобразить", "Пожалуйста, пусть это будет правдой!", "Я так хочу, чтобы их роман случился!", "Чувствуется настоящая химия", "Автор, спасибо за видео! Вы дали нам надежду", – написали воодушевленные комментаторы под роликом.

Кроме того, несколько дней назад анонимный аккаунт Deuxmoi в соцсети, который публикует слухи и новости шоу-бизнеса, сообщал, что артистов ранее уже видели вместе. Гарфилд якобы останавливался в доме артистки в Сан-Валли, штат Айдахо.

Дженнифер Лопес

7 января 2025 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод. Однако 55-летняя артистка и не думает унывать. 20 января инсайдеры рассказали изданию Radar Online, что певица другими глазами посмотрела на 44-летнего коллегу, актера Ченнинга Татума, и хочет завести с ним отношения.

"Для тех, кто знает Джен и Ченнинга, эти отношения кажутся вполне естественными. Они не только потрясающе смотрелись бы вместе, но и, если вникнуть в их ценности, обнаруживается подлинная связь. Оба невероятно амбициозны. Ченнинг очень умен и креативен", – заявили информаторы.

Кроме того, по словам инсайдеров, Лопес считает, что их обоих недооценивают, и этот факт объединяет актеров.

"Джен естественным образом тянется к тем, кто добился всего сам, это лучшая пара для нее. Она убеждена, они родственные души, ведь у них так много общего", – сообщил источник.

Инсайдер также отметил, что Лопес и Татум любят танцы, поэтому им есть, что обсудить. Кстати, в октябре прошлого года стало известно, что Ченнинг и его невеста Зои Кравиц разорвали помолвку после трех лет отношений, так что актер сейчас свободен.

Хайди Клум

В свою очередь, 51-летняя немецкая модель Хайди Клум уже почти шесть лет замужем за 35-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцом. В марте прошлого года звезда дала интервью изданию Glamour UK, в котором высказалась о разнице в возрасте с супругом.

Мать четверых детей отметила, что она "не молодая девочка без опыта и представления о жизни". Супермодель осознает, что в итоге разница в возрасте может стать фатальной для ее брака, но предпочитает наслаждаться моментом здесь и сейчас.





Хайди Клум модель Время не остановится для меня, и Том никогда меня не догонит. Я всегда буду на 16 лет старше, и я это осознаю. Может быть, через десять лет это станет для меня проблемой, может быть, тогда ему это не понравится. Но сейчас у меня впервые есть партнер, с которым я могу обсуждать абсолютно все.

А в ноябре того же года в беседе с изданием The Times Клум отметила, что ей даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях, ведь пользователи часто оставляли негативные реплики по поводу их разницы в возрасте с мужем. При этом звезда заявила, что хейтеры ее не волнуют и их мнение никак не сказывается на семейном благополучии. Все потому, что она умеет "отключаться от шума", добавила Клум.

