Ида Галич сделала экстремальную стрижку, о которой мечтала несколько лет

Ольга Бузова встретила рассвет на воздушном шаре в Марокко, Клава Кока поплавала с китами на Маврикии, а Ида Галич сделала стрижку, которую хотела уже много лет. В начале года знаменитости решили порадовать себя не только заслуженными отпусками, но и исполнением своих заветных желаний. Кто из звезд воплотил мечты в жизнь в 2025 году, расскажет Москва 24.

Ида Галич

Фото: телеграм-канал IdaGalich

21 января блогер поделилась с подписчиками видео, на котором мастер делает ей ультракороткую челку. При этом сама Ида говорит за кадром, что о такой стрижке мечтала уже несколько лет. Галич пришла в восторг от результата, а также добавила, что любит экспериментировать с внешностью и менять прически.

Фолловеры были шокированы преображением. Многие пользователи отметили, что, несмотря на экстравагантность и смелость образа, он очень идет Галич. При этом фанаты признались, что сами бы не решились на столь кардинальные перемены.

"Класс. Но я пас", "Я бы в жизни не подумала о такой челке, а тут смотрю и не понимаю, почему она мне так сильно нравится… Но мне кажется, что это просто на вас так хорошо смотрится", "Очень идет! Редко кому, вам прям красиво, как будто так и было", – прокомментировали подписчики.

Ольга Бузова

20 января артистка отпраздновала 39-летие. Знаменательную дату певица отмечала за границей – в Марокко. Оля рассказала подписчикам, что отправилась в новую для себя страну специально, чтобы исполнить давнее желание – встретить рассвет на воздушном шаре.

Звезда выложила в соцсети видео, как она поднимается в небо в корзине аэростата. На кадрах видно, что девушка настолько восхищена происходящим, что даже прослезилась. Бузова написала под роликом, что полет начался в 10:30 по Москве: как раз в это время она родилась.





Ольга Бузова телеведущая Боже! Меня переполняют эмоции. Я безумно счастлива, и делюсь с вами этим. Желаю нам всем всегда радоваться, пусть даже мелочам. Исполнять свои желания. Жить и наслаждаться. Пусть у нас у всех сбудутся все мечты! Люблю вас.

Клава Кока

17 января певица поделилась с подписчиками кадрами, на которых беззаботно плавает в купальнике и маске в окружении китов. Заветное желание Клава исполнила во время отдыха на острове Маврикий.

"Мечта сбылась... Без слов. Маврикий, спасибо!!!" – кратко и эмоционально подписала она видео.

Делиться фотографиями и сторис из путешествия певица начала еще 14 января. В одной из публикаций исполнительница провела рум-тур по вилле с двумя спальнями и бассейном, которую сняла на время отпуска. В видео артистка призналась, что специально прилетела на остров, чтобы поплавать с китами, ведь это естественное место, где можно так близко увидеть этих морских млекопитающих.



Также Кока отметила, что в этом отпуске намного меньше фотографирует и снимает ролики, ведь хочет просто отдохнуть, так как устала и "выдохлась" за предыдущий год.

Максим

Фото: телеграм-канал МАКSИМ

Певица тоже устроила себе отпуск мечты на Маврикии: 11 января Максим (настоящее имя – Марина Абросимова) выложила в своих соцсетях видео, где плавает с кашалотами. В ролике хрупкая артистка бесстрашно приближается к гигантам, которые, к слову, равнодушно реагируют на звезду российского шоу-бизнеса.

Благодаря специальному оборудованию Максим даже смогла услышать, как разговаривают киты: они общаются друг с другом при помощи щелкающих звуков, рассказала певица подписчикам.

Поклонники Максим отметили в комментариях, что такой отдых рядом с дикой природой – действительно мечта для многих.